Prepodne promenljivo oblačno, popodne razvedravanje

NOVI SAD: U nedelju prepodne promenljivo oblačno sa kišom povremeno. Popodne razvedravanje sa sunčanim periodima u drugom delu dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h do 22°C.

VOJVODINA: U nedelju sa kišom povremeno uz prestanak padavina popodne i postepeno razvedravanje prvo na krajnjem severu, severozapadu i zapadu, a potom i u ostalim predelima sa sunčanim periodima. Samo na krajnjem severu Vojvodine može ostati suvo tokom celog dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 26°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 23°C. SRBIJA: U nedelju malo