Napad uniformisanog lica na novinara Vuka Cvijića hemijskim sredstvom tokom protesta

Novinar Vuk Cvijić napadnut je hemijskim sredstvom od strane uniformisanog policajca tokom mirnog praćenja protesta, sa teškim posledicama po zdravlje.

Tokom protesta, novinar Vuk Cvijić je s leđa napadnut hemijskim sredstvom od strane uniformisanog policajca opremljenog za razbijanje demonstracija. Napad je bio ciljano usmeren samo na njega dok je stajao sa kolegama. Hemijsko sredstvo nije delovalo odmah, već je izazvalo zatvaranje oba oka uz bol i iritaciju. Nedeljnik Nova Vreme Radio 021 Cenzolovka

Posledice napada uključivale su potpunu slepilo na oba oka narednih sat vremena, nakon čega je Cvijić potražio medicinsku pomoć u Zemunskoj bolnici gde su konstatovane teške zdravstvene tegobe. Radar N1 Info Nedeljnik

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) zahteva od MUP-a da objasni koje je hemijsko sredstvo korišćeno i da li je njegova upotreba zakonski dozvoljena, ističući da je napad bio bezrazložan i usmeren na istraživačkog novinara poznatog po radu na korupciji. Radar