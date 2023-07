Uhapšen muškarac, teško pretukao gosta na splavu na Savi

Policija je u Beogradu uhapsila P. M. (1983) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Sumnja se da je on u noći između petka i subote oko 00.30 časova na jednom splavu na Savskom keju zadao više udaraca po glavi tridesetogodišnjem muškarcu i naneo mu teške telesne povrede opasne po život. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Mediji su u subotu preneli