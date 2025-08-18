(Foto, video) evo ko je biznismen čija luksuzna jahta je izgorela u budvi: Privođen zbog otmice, sin mu osuđivan za pokušaj ubistva

Jahta na kojoj je izbio požar večeras oko 20.15 časova koja je bila usidrena u Luci Budva vlasništvo je poznatog podgoričkog biznismena. On se nalazio na njoj u trenutku izbijanja požara.

Jahta koja je izgorela je u vlasništvu Aleksandra "Braca" Miranovića, biznismena iz Podgorice, prenosi Kurir. Miranović je, kako su ranije pisali podgorički listovi, bio privođen zbog otmice, a njegov sin Petar Miranović, osuđen na dve godine zatvora, za pokušaj ubistva sugrađanina Predraga Lazarevića. Miranović mlađi je 19. septembra 2013. godine, oko 3 sata i 40 minuta, na Bulevaru Ivana Crnojevića u Podgorici, na trotoaru ispred svoje kuće, nakon kraće prepirke,