Vučić objavio broj okupljenih na devetom protestu „Srbija protiv nasilja“: To je broj koji je izračunao softver

Na jučerašnjem protestu bilo je oko 4.200 ljudi, tvrdi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je rekao gostujući u jutarnjem programu Prve televizije, broj koji je izračunao softver je 4.280. Međutim, tvrdi da ni toliko ljudi nije došlo do zgrade TV Pink. „Svakome ko radi taj posao mora da zna koliki je broj ljudi. To je policijski posao. Takve izveštaje dobijete na sto. Meni su važni drugi brojevi, a to je podrška ljudi. Molio sam ih 100 puta. Potpuno je pogrešno to što rade sa maltretiranjem građana na Gazeli. Davao sam im savete zato što sam i