Danas u Srbiji promenljivo vreme, mestimično kiša i malo svežije

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Mestimično biće kiše, pljuskova i grmljavine, a od kasnog popodneva se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak. Najniža temperatura od 15 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kasno popodne se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Najniža temperatura oko 18