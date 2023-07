Pretukao muškarca na splavu na Savi, naneo mu povrede opasne po život

Policija je uhapsila P.M. (40) zbog sumnje da je pretukao muškarca na jednom splavu u Beogradu.

Sumnja se da je on, u noći između petka i subote, oko 00.30 časova, na splavu na Savskom keju, zadao više udaraca po glavi tridesetogodišnjem muškarcu i naneo mu teške povrede opasne po život. Kako je saopštio MUP, on se tereti za pokušaj ubistva. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Mediji su ranije preneli da je pripadnik obezbeđenja na jednom splavu, inače poznati bokser, pretukao