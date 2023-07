Jovanović (Novi DSS): Važno je da protesti prežive leto, odlazak Vučića preduslov za demokratiju

Beta pre 37 minuta

Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Jovanović izjavio je da je jedini legitiman zahtev protesta građana odlazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da mu je žao što taj zahtev "nije valjano artikulisan". "'Vučiću odlazi' - jedini je legitiman zahtev. To je zahtev Novog DSS i srpske koalicije Nada još od početka godine, a to je postao i zahtev građana. Žao mi je što nije valjano artikulisan tokom protesta građana, jer je odlazak Vučića preduslov za normalizaciju srpskog društva, srpske demokratije i očuvanje srpskih nacionalnih interesa", rekao je Jovanović u intervjuu za list Danas. On je naveo da je Vučić izgubio legitimitet "zato što je najbrutalnije pogazio Ustav naše države na koji se zakleo i prihvatio sporazum o priznanju secesije Kosova i Metohije", čime je prevario i sopstvene glasače. Govoreći o protestima, Jovanović je naveo da su "stranke koje su sa protestima započele smatrale da i u smislu organizacije i u smislu zahteve treba da ostanu u istom formatu u kom su i počele, nezavisno od mog konkretnog predloga upućenog tom delu opozicije". Na pitanje da li su zahtevi dela opozicije opravdani ili bi tu nešto menjao, on je rekao da bi "svakako neke stvari radio drugačije, ali to je sada irelevantno". "Ne želim nikog da kritikujem, i ponavljam, važno je što su građani iskazali ogorčenje situacijom u zemlji i označili glavnog i odgovornog – Aleksandra Vučića. Bilo bi jako važno i da protesti prežive leto, makar i u najmanjem intenzitetu i da se od septembra nastavi borba", naglasio je Jovanović. Istakao je da simpatizeri te stranke, njeni funkcioneri i on, učestvuju na protestima.

(Beta, 07.03.2023)