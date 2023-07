Opozicioni poslanici: Ne treba prekidati proteste tokom leta

Beta pre 7 sati

Opozicioni poslanici Miroslav Aleksić i Radomir Lazović saglasili su se večeras da proteste "Srbija protiv nasilja" ne bi trebalo odlagati tokom leta, jer je potrebno zadržati energiju ljudi koji izlaze na ulice. Oni su se u emisiji "Utisak nedelje" na televiziji Nova S rekli da vlast ignoriše tragedije koje su se početkom maja dogodile u Beogradu, kao i građane koji učestvuju na protestima. Šef poslaničke grupe Narodne stranke Miroslav Aleksić ocenio je da to ignorisanje vlasti predstavlja jedan vid nasilja. "Ignorisanje jeste jedan vid nasilja i upravo su to poruke kojima vlast komunicira i sa poslanicima u Skupštini i sa građanima Srbije i u javnim nastupima, apsolutno nesvesni onoga što nosi politička funkcija", naveo je Aleksić. On je ocenio i da u Srbiji nema institucija koje štite građane, već da to moraju sami jer dve tragedije nisu probudile vlast "ali su probudile građane". "Probudile su studente, majke, očeve, rudare, sve žrtve ovog režima. Pukao je balon nezadovoljstva koji se 11 godina punio u Srbiji. Ljudi su ustali i to je ono što je najvažnije u ovom trenutku. Ustala je ta tiha većina kada su shvatili da svačije dete može biti u opasnosti sutradan", rekao je on. Aleksić je dodao da mu je jasno da vlast zahteve protesta neće ispuniti, ali da se svi zajedno moraju boriti na ulici uz svaki način građanske neposlušnosti, preneo je portal Nova.rs. "Ovi zahtevi zaista nisu bili 'Vučiću odlazi', iako žele to tako da predstave. Hajde da eliminišemo nasilje tako što ćemo da uvedemo red u televizije sa nacionalnom frekvencijom, da smenimo one koji snose objektivnu odgovornost. Ali ne, oni kažu - 'idemo dalje'", rekao je Aleksić. Šef poslaničke grupe Zeleno-levi klub, Ne davimo Beorad Radomir Lazović ocenio je da vlast ne ignoriše samo opoziciju, već da "ignoriše i realnost". "Što se njih tiče, ne brinu se oni o našem društvu, oni samo čekaju da ovo prođe da nastave svoje dilove, da zarađuju na tuđoj nesreći kao Pink i Hepi, da isisavaju novac za svoje projekte kojima otimaju prirodu, javna dobra", kazao je Lazović. On je ocenio da odlaganje protesta zbog rasipanja ljudi ne bi bilo dobro i naveo da to neće zastupati. "Mi smo masovnost pokazali. Neki od najvećih protesta su se desili u poslednjih devet nedelja. Bilo je priča da li je veći od onog Petog oktobra, tolika je masovnost ovog problema. Ovakve borbe traju, kao što se nekad desi da ima manji broj ljudi, tako će nekad biti veći. Ali 30 gradova protestuje, cela Srbija je na nogama", kazao je Lazović. Student FPN-a Pavle Cicvarić, koji je takođe gostovao u "Utisku nedelje" ocenio je da nije dobra ideja odlagati proteste za septembar, jer će nezadovoljstvo građana i dalje biti tu. "Potrebno je držati tu energiju, bilo lokalno ili u Beogradu. Studenti će preko leta ići kućama i biće ih manje, ali to ne treba da obeshrabri. Treba da sačuvamo energiju za septembar ili oktobar kada se vratimo u Beograd i da tada to pokažemo", kazao je student.

(Beta, 07.03.2023)