Letnje temperature neće potrajati, RHMZ izdao upozorenje na vremenske nepogode: Stižu obilni pljuskovi, grmljavina i grad

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim do umerenim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 20, najviša dnevna od 27 do 32 stepena Celzijusa. U Beogradu u ponedeljak sunčano i toplo, uz dnevni razvoj oblačnosti. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, prognozirao je RHMZ. U sredu 5. jula na području Srbije očekuju se lokalne kratkotrajne vremenske nepogode: obilni pljuskovi, grmljavina i grad, saopštio je RHMZ u vremenskoj prognozi.