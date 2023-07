Sunčano, vedro i toplo – temperatura do 32 stepena

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano , vedro i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura biće do 32 stepena.

Posle maglovitog jutro očekuje se u zemlji, ali će dan biti sunčan i topao. Najniža temperatura biće od 14 do 20 stepeni, a najviša od 27 do 32 stepena. I u Beogradu se očekuje pretežno vedro vreme, s najvišom temperaturom do 30 stepeni. Na beogradskom asfaltu svakako će prijati umeren severozapadni vetar. Sunčano i toplo vreme očekuje se i u utorak, u većini krajeva, ali će na severu i zapadu zemlje biti kratkotrajne kiše i pljuskova.