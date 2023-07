Zemljotres jutros pogodio Srbiju

Zemljotres jačine 3,2 stepena Rihterove skale potresao je rano jutros okolinu Trstenika.

Zemljotres se dogodio u 5.30 časova, 19 kilometara jugozapadno od tog grada, objavila je Nezavisna naučna organizacija koja daje informacije o zemljotresima u realnom vremenu (EMSC). Za sada nema izveštaja o eventualnoj šteti. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati veća oštećenja na objektima. #Earthquake ( #земљотрес) M3.2 occurred 19 km SW of #Trstenik ( #Serbia) 9 min ago (local time 05:29:45). More info at: https://t.co/bKBgMenA4F