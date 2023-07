Danas sunčano i toplo vreme

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom na severu, zapadu i jugozapadu Srbije. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša od 28 do 32 stepena. Vetar slab, promenljiv. U Beogradu će biti sunčano i toplo, u drugom delu dana uz umereno naoblačenje, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuje se tokom noći. Najniža temperatura od 17 do 20, najviša oko 30 stepeni.