Vremenska prognoza 5. jul 2023.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 05.07.2023. Sreda: Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode: obilne padavine i grad. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 27 do 30 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 95%. Količina padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća