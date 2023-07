Sutra promenljivo i nestabilno vreme

U Srbiji će sutra biti promenljivo i nestabilno vreme, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti uglavnom slab i promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 20, a najviša oko 28 stepeni Celzijusa. RHMZ je upozorio da se na području Srbije od danas posle podne do petka lokalno očekuju intenzivni pljuskovi, grmljavina i grad, najpre na zapadu i jugozapadu, večeras u