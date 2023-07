Ana Brnabić: Jedina opcija za održivu budućnost Srbije je članstvo u EU

BRISEL – Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas u Briselu da je jedina opcija za održivu i prosperitetnu budućnost Srbije da postane članica Evropske unije, ističući da je to glavni strateški prioritet Srbije kada je reč o spoljnoj politici. „Mi smo ekonomski već deo Evropske unije.

Kulturološki, geografski i istorijski smo deo evropskog kontinenta i evropske porodice nacija. Na kraju krajeva, ne mislim da imamo plan B”, rekla je Brnabić na panelu koji je organizovao Euraktiv. Ona je navela da je 65 odsto direktnih stranih investicija u Srbiji iz EU, kao i da 65 do 70 odsto izvoza Srbije ide u zemlje Evropske unije. Kazala je da je to put kojim je Srbija odlučila da ide, te da je to najbolji mogući put za nju. Brnabić je dodala da Srbija ima