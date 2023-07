Lukašenko: Prigožin je otputovao u Rusiju

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da je šef plaćeničke grupe Vagner Jevgenij Prigožin sada u Rusiji dok su njegove jedinice ostale u kampovima.

"Što se tiče Jevgenija Prigožina, on je u Sankt Peterburgu... Gde je jutros? Možda je otišao u Moskvu, ali nije na teritoriji Belorusije", rekao je Lukašenko, a prenosi TASS. On je dodao da su vojnici Vagnera u svojim stalnim logorima, gde su došli posle povlačenja sa fronta u Bahmutu radi oporavka. Nakon nedavne pobune Vagnera koju je predvodio Prigožin, saopšteno je da je on odlučio da zaustavi marš na Moskvu, uz posredstvo Lukašenka. Prema dogovoru koji je