Benzin u Srbiji poskupeo dinar, evrodizel po staroj ceni

Saopštene nove cene goriva na domaćim pumpama

Litar benzina evropremijum BMB 95 u Srbiji će na pumpama od danas od 15 sati do sledećeg petka u isto vreme koštati jedan dinar više, maksimalno 176 dinara za litar, saopštilo je Ministarstvo trgovine. Cena evrodizela ostala je ista kao i prethodne nedelje, maksimalno 183 dinara po litru, dodaje se u saopštenju. Evrodizel za poljoprivrednike takođe košta kao i do sada, 179 dinara po litru. Vladina Uredba o ograničavanju visine cena naftnih derivata je na snazi do