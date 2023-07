Vučić u Beču: Rešili smo pitanje gasa zahvaljući mađarskim prijateljima

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beču da je Srbija uz pomoć mađarskih prijatelja uspela da reši pitanje gasa, i da će ga imati dovoljno.

Vučić je to rekao posle trilateralnog samita Austrije, Mađarske i Srbije posvećenog migracijama odgovarajući na pitanje novinara da li je danas imao priliku da razgovara i o gasu i snabdevanju gasom s obzirom na to da je Mađarska uradila mnogo toga i da je ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto rekao da je to pitanje rešeno. Vučić je potvrdio da je Srbija uz pomoć mađarskih prijatelja uspela da reši veliki deo problema i dodao da je zahvalan mađarskom