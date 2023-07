Jovanović Ćuta: Tražiti održavanje beogradskih izbora u septembru, proteste nastaviti bez pauze

Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta ocenio je da je vreme da se stranke koje su formalni organizatori protesta "Srbija protiv nasilja", ujedine oko stava da se "održe vanredni beogradski izbori u septembru" i ističe da ne treba praviti pauze u održavanju protesta nego ih nastaviti i tokom leta.

"Ove izbore je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao da će biti organizovani do aprila ove godine u razgovoru s (predsednikom Stranke slobode i pravde) Draganom Đilasom", rekao je za današnji list Politika Jovanović, koji je poslanik i kopredsednik stranke Zajedno. On je objasinio da je potrebno izaći i s jasnim političkim stavovima, koji su, kako je naveo, do sada bili aktivistički. Prema njegovim rečima, "nisu potrebne nikakve pauze, već je potrebno nastaviti