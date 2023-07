Danas toplo i nestabilno, mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji danas promenljivo, toplo i nestabilno, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz pojavu grada.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21 a najviša od 27 do 30 stepeni, saopštio je RHMZ, preneo je Tanjug. U Beogradu promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, posle podne sa uslovima za kišu ili kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko, a najviša oko 29 stepeni. U Srbiji do 14. jula pretežno sunčano i sve toplije, naročito sledeće sedmice, kada će