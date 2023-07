Nedeljni horoskop: Ovna čeka bolna istina, Rak sve mora da proveri, Strelac slavi uspeh, a vi?

Pročitajte nedeljni horoskop za period od 10. do 16. jula 2023. godine!

Pročitajte nedeljni horoskop za period od 10. do 16. jula 2023. godine! Pročitajte nedeljni horoskop od 10. do 16. jula 2023. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 10. do 16. jula 2023. godine kaže da Ovan ove nedelje, ni u ozbiljnim stvarima, ni u sitnicama, ne treba da se oslanja na druge i da od njih traži pomoć ili savet. Tokom ovog perioda, čak i oni koji su vam najbliži će se pokazati kao veoma