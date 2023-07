Poslanici pitali kako je Basta uopšte postao ministar

Lider Dveri Boško Obradović izjavio je da su Dveri ostavku Radeta Baste tražile mnogo ranije, kad je prvi put zatražio uvođenje sankcija Rudiji, ali da ga je aktuelna vlast do sada "štitila". Obradović je čitao kako je tekla Bastina politička karijera, kako je menjao poslove i napredovao, tako da je posle MUP-a postao savetnik u Elektroprivredi Vojvodine, kako je postao v.d. direktora Beogradskih elektrana, a onda i ministar.

"Kako je on uopšte izabran, ko ga je tačno predložio imenom i prezimenom i da li će taj odgovarati za taj kadrovski promašaj", pitao je Obradović.

On je postavio niz pitanja i premijerki i Basti, između ostalog da li je on bio kandidat Jedinstvene Srbije ili američke ambasade, da li je kupio ministarsko mesto i zašto sa ovoliko meseci odlagala smena . Poslanik Zeleno levog kluba Đorđe Pavićević prethodno je rekao da smatra da je Basta na funkciju izabran bez kvalifikacija i da ima, najblaže rečeno, "živopisnu biografiju", po čemu je tipičan ministar u vladi. Od radikala i "Palminih tigrova" Basta je došao do podrške evropskom putu, a najvažnije za ministra, prema Pavićevićevim rečima, je "prepoznavanje genijalnosti Aleksandra Vučića" i javno divljenje. "A pitanje je da li je stav o sankcjama Rusiji baš u suprotnosti sa politikom vlade jer smo čuli Aleksandra Vučića da ne uvodimo sankcije Rusiji, ali da ćemo možda morati da ih uvedemo i da je to pitanje procene nacionalnih interesa", rekao je Pavićević i dodao da će njegova poslaička grupa na glasanju biti uzdržana. Poslanik Saveza vojvođanskih Mašara Balint Pastor i Milija Miletić, koji je izabran sa liste SNS-a, najavili su podršku predlogu da Basta bude smenjen. Predlog za njegovu smenu skupštini je podnela premijerka Ana Brnabić, a u obrazloženju piše da Basta treba da bude smenjen zbog iznošenja u javnost stavova suprotnih državnoj i nacionalnoj politici koju sprovodi Vlada Srbije. Basta je ranije više puta izjavio da Beograd treba da uvede sankcije Moskvi, ali i da lično podržava proteste protiv nasilja koji se nedeljama održavaju u Srbiji.

