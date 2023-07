Tropske temperature u Srbiji: Od kraja nedelje i do 40 stepeni

Srbiju danas očekuje tropski dan, uz temperature i do 34 stepena, a meteorolozi previđaju još toplije vreme narednih dana.

Nakon jutarnjih temperatura od 11 do 19 stepeni, živa u termometru kretaće se danas iznad 30. podeoka, u Beogradu do 34. Meteorolozi predviđaju da će tokom druge dekade jula u Srbiji, u utorak i sredu, biti do 34 i 35 stepeni, a u sredu i četvrtak 12. i 13. jula i toplije - u većini mesta od 35 do 38. U četvrtak 13. jula na jugu i istoku zemlje, kao i u Pomoravlju lokalno su moguće i temperature do 40 stepeni, uz blagi pad u petak i subotu za pet do osam stepeni.