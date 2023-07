"Vagner" se vraća na front u Ukrajinu? Krenuli na Moskvu, a verni su Putinu?! Procurili detalji sastanka u Kremlju

Kremlj je zvanično potvrdio da su se 29. juna u Moskvi sastali predsednik Rusije Vladimir Putin i vođa "Vagner" grupe, Jevgenij Prigožin. Objavljeni su i detalji tog razgovora.

Kremlj je zvanično potvrdio da su se 29. juna u Moskvi sastali predsednik Rusije Vladimir Putin i vođa "Vagner" grupe, Jevgenij Prigožin. Objavljeni su i detalji tog razgovora. Kremlj je danas zvanično potvrdio da je u četvrtak 29. juna došlo do susreta između ruskog predsednika Vladimira Putina i vođe "Vagner" grupe, Jevgenija Prigožina. Francuski list "Liberasijon" je preneo da je, prema nezvaničnim informacijama, došlo do njihovog susreta, a sada je to Kremlj i