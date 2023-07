Stoltenberg: Erdogan podržao ulazak Švedske u NATO

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je danas da je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan podržao ulazak Švedske u taj vojni savez.

Stoltenberg je ovu vest objavio na Tviteru, a nakon sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i švedskim premijerom Ulfom Kristersonom. „Predsednik Erdogan se složio da što pre prosledi protokol o pristupanju Švedske Velikoj narodnoj skupštini i obezbedi ratifikaciju. Ovo je istorijski korak koji sve NATO saveznike čini jačim i sigurnijim“, napisao je generalni sekretar NATO. Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan &