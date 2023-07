Autobusi menjaju trase zbog radova na uglu Kisačke i Jovana Cvijića

Režim saobraćaja u Kisačkoj ulici menja se zbog izgradnje vrelovoda, zbog čega i gradski autobusi menjaju trase.

Od utorka, 11. jula, u okviru druge faze radova, zabranjen je saobraćaj u raskrsnici Kisačke Ulice Jovana Cvijića, pa te dve ulice postaju slepe. Za vreme ove faze radova dolazi do izmene trasa autobuskih linija i to: Linija broj 1 Smer sa Klise: Na raskrsnici Kisačke i Bulevara Jaše Tomića, autobusi skreću desno na Bulevar Jaše Tomića i idu do raskrsnice Bulevara Jaše Tomića i Bulevara oslobođenja gde skreću levo na Bulevar oslobođenja. Autobusi nastavljaju pravo