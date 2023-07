Beretini samo načeo Karlitosa, Alkaraz u četvrtfinalu

Prvi teniser sveta Karlos Alkaraz je u osmini finala Vimbldona bio bolji od Matea Beretinija 3:1.

Po setovima je bilo 3:6, 6:3, 6:3 i 6:3. Nešto više problema na servisu je u prvom setu imao zapravo Mateo Beretini. Morao je u dva navrata da spašava brejk lopte, a na kraju je on napravio brejk i to u ključnom momentu. U osmom gemu je poveo 5:3, a kada je brejk overio svojim dobrim servis gemom osvojio je prvi set. U drugom setu Alkaraz je poveo 4:1 kada je napravio brejk i tu prednost nije ispuštao da bi u trećem setu još ranije oduzeo servis rivalu. Do kraja