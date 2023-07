Aplikacija za gradski prevoz u Beogradu od sutra u funkciji

Aplikacija za mobilne telefone "Beograd Plus", putem koje će Beograđani moći da plaćaju gradski prevoz i prate lokaciju autobusa, biće dostupna od srede ujutru na Gugl plej prodavnici, izjavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

On je novinarima u Skupštini grada rekao da će putem aplikacije građani moći da plaćaju karte za prevoz kreditnim karticama, prebacivanjem novca sa kartice na nalog u toj aplikaciji, ili putem SMS poruka. Šapić je naveo da je ugrađen novi GPS sistem za praćenje autobusa i da će on uz lokaciju autobusa i informaciju za koliko stanica stiže, imati i procenjeno vreme dolaska. On je kazao da će građani putem aplikacije moći da slikaju i prijavljuju probleme i