Vlada Kosova: Smanjenje prisustva policije na sjeveru, a izbori nakon ljeta

‘Vlada Kosova javno pokazuje spremnost da doprinese deeskalaciji situacije i nepoduzimanjem radnji koje bi mogle da dovedu do eskalacije situacije na sjeveru,’ stoji u saopštenju.

Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell pozdravio je prve korake koje je vlada Albina Kurtija poduzela ka deeskalaciji krize na sjeveru Kosova. “Očekujemo da će Kosovo poduzeti dalje pozitivne korake i da će nastaviti napredovati u ovom pravcu”, napisao je Borrell na Twitteru. Dodao je da će sa specijalnim predstavnikom EU-a Miroslavom Lajčakom nastaviti raditi na dijalogu između Srbije i Kosova. I welcome Kosovo's commitment to the