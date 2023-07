Opozicija ne veruje da će tužilaštvo pokrenuti postupak protiv Vulina

Beta pre 55 minuta

Članovi skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu iz redova opozicije ocenili su kao skandalozno ponašanje vlasti koja potpuno obesmišljava i zanemaruje odluku Ministarstva finansija SAD da uvede sancije protiv direktora Bezbednosno-infiormativne agencije (BIA) Aleksandra Vulina. Američko Ministarstvo finansija stavilo je Vulina na "crnu listu" zbog umešanosti u transnacionalni organizovani kriminal, ilegalne operacije u vezi sa narkoticima i zloupotrebu javne funkcije. Članovi Odbora su na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, između ostalog, zatražili i hitnu sednicu Vlade Srbije na kojoj bi Vulin bio smenjen, kao i smenu predsednika tog Odbora Vladimira Đukanovića. Potpredsednica Odbora za pravosuđe iz Zeleno-levog poslaničkog kluba Jelena Jerinić rekla je da opoziciju, kao i veliki broj građana brine to što smatraju da srpsko pravosuđe neće moći da se izbori sa tim problemom. "Smatramo da ni tužilaštvo ni sudovi neće istrpeti pritisak koji godinama trpe od strane izvršne vlasti. Reformom pravosuđa sistem je samo prepakovan, ali ništa suštinski nije rešeno i daleko smo od toga da je sudstvo, kao treća grana vlasti, nezavisno", rekla je Jerinić. Ona je dodala da bi u svakoj normalnoj zemlji tužilaštvo do sada već reagovalo jer su optužbe na račun Vulina toliko ozbiljne da bi i uspavano tužilaštvo, poput srpskog, moralo da se probudi, ali da to toga nije došlo već kao odgovor stižu razna saopštenja koja šalju predstavnici izvršne vlasti. "Imamo situaciju da se ministar policije u svojim istupima u Skupštini direktno stavlja na stranu prvooptuženog u slučaju 'Jovanjica' za prizvodnju marihuiane Predraga Kuluvije. Njegov stranački kolega, poslanik Vladimir Đukanović, predsednik Odbora za pravosuđe, očigledno ne zna šta je sukob interesa jer i pored ovih funkcija u okviru zakonodavne vlasti, on obavlja i funkciju advokata Predraga Kuluvije. Pritom koristi skupštinsku govornicu kako bi optužio inspektore koji su vodili slučaj 'Jovanjica' da su kriminalci", istakla je Jerinić. Član Odbora za pravosuđe, poslanik Demokratske stranke Miodrag Gavrilović ocenio je da Srpska napredna stranka vrši direktan uticaj na Visoki savet sudstva zbog čega je zatražio ostavku predsednika Odbora za pravosuđe Đukanovića. Članica tog Odbora iz poslaničkog kluba Moramo-Zajedno Danijela Nestorović istakla je da Vlada Srbije mora odmah da zakaže sednicu na kojoj će suspendovati Vulina. "Tražimo od američkog Ministarstva finansija da se izjasni da li su našem tužilaštvu dostavili dokaze o onome što tvrde za direktora BIA Aleksandra Vulina i ako nisu da to odmah urade kako bi bio pokrenut postupak", rekla je Nestorović.

(Beta, 07.12.2023)