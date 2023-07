Borelj pozdravio prve korake Prištine ka deeskalaciji

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Žozep Borelj pozdravio je danas prve korake koje je Priština preduzela ka deeskalaciji situacije na severu Kosova i Metohije.

"Očekujemo da će Kosovo preduzeti dalje pozitivne korake i da će nastaviti da napreduje u ovom pravcu", napisao je Borelj na Tviteru. I welcome Kosovo's commitment to the arrangement we reached on first steps for deescalation. We expect #Kosovo to take further positive steps and continue to advance in this direction. We will carry on working in the EU-facilitated dialogue with the parties with @miroslavlajcak— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 12, 2023