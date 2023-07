Vreo dan pred nama: Maksimalna temperatura do 39°C

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar

U Srbiji u sredu sunčano i vrelo. Kasnije posle podne i tokom večeri u severnim predelima ponegde uz jači razvoj oblačnosti očekuje se pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u delovima Vojvodine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, posle podne u skretanju na jugozapadni, u Vojvodini pojačan. Jutarnja temperatura od 14°C na jugu do 23°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 35 do 38°C. U Beogradu u sredu sunčano i vrelo. Duvaće slab do umeren