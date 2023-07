"Hvala ti što si mene učio!" Čuveni trener Serđo Skariolo se na poseban način oprostio od Miloša Teodosića

Srpski košarkaš Miloš Teodosić napustio je Virtus i postao novi igrač Crvene zvezde, što je mnogima u klubu iz Bolonje teško palo.

FOTO: Tanjug / Sava Radovanović Veliki košarkaški stručnjak, Serđo Skariolo, sadašnji trener Virtusa, oprostio se od Teodosića emotivnom porukom. – Hvala ti za sve što si me naučio, što si odlučio da me pustiš da te treniram, čak i kada se nismo slagali, što si uvek stavljao tim na prvo mesto, što nije lako za igrače tvog kalibra. I što je najvažnije, za tvoje reči kada smo već znali da više nećeš biti moj igrač – napisao je Skariolo na Tviteru. Thank you for what