Spektakl koji nismo gledali dugo na Vimbldonu: Sabalenka ispustila veliku šansu, preokret koji će se dugo pamtiti

Uživo dešavanja iz Londona pratite na portalu Nova.rs.

Tunišanka Ons Žaber savladala je Arinu Sabalenku sa 2:1 nakon preokreta koji će se dugo pamtiti. Zaista smo gledali spektakularan tenis tokom celog meča, a odlučujući gem desio se sredinom drugog seta. Sabalenka je do prvog došla posle taj-brejka, bila je smirenija i sa 7:5 u njemu stigla je do prednosti. Delovalo je da će lako doći i do pobede, pošto je povela sa 4:2 u drugom setu. Ipak, tada Žaber vezuje četiri gema i stiže do izjednačenja. U trećem Sabalenka je