Pomereni pojedini letovi Er Srbije za Italiju, poznato i zašto

Avio-kompanija Er Srbija je zbog štrajka zaposlenih na aerodromima u Italiji prinuđena da promeni vreme letova između Beograda i Firence i Palerma, saopštila je danas ta kompanija.

Štrajk je najavljen za subotu od 7 do 10 i od 18 do 21 čas po lokalnom vremenu. Let JU586 iz Beograda ka Firenci, planiran za subotu, 15. jula, umesto u 13.30 časova, pomeren je na 7.20 istog dana, dok je let JU569 iz Firence ka Beogradu, planiran u 15.55 odložen za 9.45 časova. Navedeno je i da let JU558 iz Beograda ka Palermu, umesto u 12.50 pomeren na 16.15 časova, dok je let JU569 iz Palerma ka Beogradu, planiran za 15.30 odložen za 19 časova. "Er Srbija žali