RHMZ upozorava na novi toplotni talas - temperature do 40 stepeni, u velikim gradovima "tropske noći"

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će tokom druge polovine jula u Srbiji biti veoma toplo, sa temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa.

Temperatura će danas biti u kratkotrajnom padu za 5 do 7 stepeni i očekuje se da bude u intervalu od 29 do 33 stepena Celzijusa, a zatim će ponovo uslediti porast temperature, pa se u nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice ponovo očekuju dnevni maksimumi od 35 do 40 stepeni. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 stepeni Celzijusa. Tokom druge polovine jula u Beogradu će biti veoma toplo. Temperatura će danas biti u