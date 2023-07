RHMZ upozorava na novi talas vrućina - pred nama tropske noći i temperatura do 40 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature tokom druge dekade jula, sa dnevnim maksimumom od 35 do 40 stepeni. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 stepeni.

Temperatura će danas biti u kratkotrajnom padu za 5 do 7 stepeni i očekuje se da bude u intervalu od 29 do 33 stepena, a zatim će ponovo uslediti porast temperature.