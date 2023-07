Litar evrodizela će od danas od 15 časova do sledećeg petka u isto vreme na pumpama maksimalno koštati 186 dinara, a benzina evropremijum BMB 178 dinara, saznaje "Blic Biznis". Litar dizela je poskupeo za 3 dinara, a benzina za dva dinara i to je prvi obrt posle višenedeljnog pada cene. Vlada je pre dve sedmice produžila trajanje Uredbe o ograničenju cena naftnih derivata do 31. jula 2023. godine.