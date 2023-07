Ovo ne viđamo često: Ana Štajdohar pokazala kako izgleda u kupaćem kostimu, pa se pohvalila jedrilicom

Pevačica uživa u Toskani, u Italiji i to na jedrilici, čime se pohvalila na društvenim mrežama

Ana Štajdohar napravila je mali predah od poslovnih obaveza i otputovala sa porodicom na more. Pevačica uživa u Toskani, u Italiji i to na jedrilici, čime se pohvalila na društvenim mrežama. Ona je objavila slike u kupaćem kostimu i pokazala zavidnu figuru, koju održava zajvaljujući zdravoj ishrani i treninzima. - Potpuno neplanirano pomilovao me je vetar sa Tirenskog mora, čaša toskanskog vina i miris sunca na koži. Che bellezza - napisala je Ana. Ona je potom