Srpska lista o Kurtijevoj izjavi da je kosovska policija naslednik OVK: To je potvrda da su prištinski specijalci teroristi

Srpska lista ocenila je danas da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, svojom izjavom da je kosovska policija nastavljač delovanja OVK, dao najbolju potvrdu njenom zahtevu da Vlada Srbije specijalne, obaveštajne i druge strukture ilegalno prisutne na severu Kosova i Metohije proglasi za terorističke organizacije.

Tom svojom izjavom, pred čitavom javnošću pa čak i međunarodnim predstavnicima, Kurti je najbolje pokazao koliko mu je stalo do poštovanja prava svih građana i multietničnosti na ovim prostorima, te da je cilj njegove politike etnički čisto Kosovo i Metohija, ukaala je Srpska lista. - Da li je sada jasno međunarodnim predstavnicima da režim Aljbina Kurtija i on lično čine sve da odvrate Srbe od ulaska u kosovske institucije ili eventualnog povratka u njih, jer on