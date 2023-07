Miščević: Srbija bi mogla da ispuni kriterijume za članstvo u EU do 2025. godine

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević izjavila je da bi Srbija mogla ispuni kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji do 2025. godine.

"To znači da najveći broj sistemskih zakona do te godine treba da bude usaglašen u potpunosti. Da sva sistemska merila budu uneta u domaće pravo i pravosuđe. Stvar je u tome što se EU iz dana u dan menja i povećava se opseg sa kojim moramo do momenta članstva da se usaglasimo", rekla je za "Glas Amerike" Miščević, koja je boravila u trodnevnoj poseti Vašingtonu. Ona je u SAD razgovarala je sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijelom Eskobarom,