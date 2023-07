Kenedi: Kasetnu municiju je Amerika koristila i tokom bombardovanja Srbije 1999.

VAŠINGTON – Član američke Demokratske stranke i kandidat za nominaciju te stranke na predsedničkim izborima 2024.

Robert F. Kenedi Mlađi, podsetio je, povodom odluke Vašingtona da pošalje Ukrajini kasetnu municiju, da su SAD koristile kasetne bombe tokom bombardovanja Srbije 1999. godine. On je na svom nalogu na Tviteru podelio tekst portala „Nacija promene”, koji se bavi slanjem kasetne municije Kijevu u ratu protiv Rusije, i napisao da to nije prvi put da su SAD raspodelile to oružje. Kenedi je ukazao da „ovo nije prvi put da su SAD rasporedile kasetne bombe”, jer su ih