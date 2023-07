Dačić: Iz Amerike nikad neće stići dokazi protiv Vulina, pravi se veštačka ravnoteža sa Prištinom

Beta pre 41 minuta

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da iz Amerike nisu stigli dokazi za njihove tvrdnje protiv šefa Bezbednosno informativne agencije (BIA) Aleksandra Vulina kojem je uvela sankcije, navodeći i da "ne očekuje da će stići, jer ovde nije nije reč o utvrđivanju dokaza, nego o politički motivisanim sankcijama". "Nismo od Amerike dobili ni jednu jedinu informaciju, čak ni naznaku da se radi o nekim krivičnim delima. Razume se, mi ćemo tražiti objašnjenje od Sjedinjenih Država jer ovo nije privatna stvar, nego odluka uperena protiv visokog državnog funkcionera. Ali, da ostavimo to po strani, motiv za ovu odluku je politika", rekao je Dačić u intervjuu za list Politika. Govoreći zašto su uvedene ove sankcije, Dačić je rekao da su u pitanju Vulinovi "stavovi prema Rusiji". "Da smo uveli sankcije Rusiji ovih sankcija ne bi bilo ni prema Vulinu ni prema bilo kome", rekao je Dačić. Na pitanje kako bi to moglo da se odrazi na srpsko-američke odnosa, ministar je rekao da Srbija "ima dobru saradnju sa SAD u borbi protiv svih vidova organizovanog kriminala". "To je jedan od važnijih stubova naše ukupne saradnje. I baš zbog toga čudi što američki državni organi donose odluke o sankcijama protiv visokog finkcionera Srbije, uz sumnje na navodnu vezu sa organizovanim kriminalom. Ali ovde je reč samo o politici, i to državnoj politici Srbije koju sprovode svih koji su na čelu institucija", naveo je Dačić. On je ocenio da se ovim postukom "želi napraviti neka veštačka ravnoteža" između Beograda i Prištine. Ocenio je da je "posle oštrih odluka Zapada i Amerike protiv vlasti u Prištini, bilo samo pitanje dana kada će da stigne i neka odluka protiv Beograda". "To nikad nije bila dobra politika, jer ne možete da pravite ravnotežu između Prištine, koja godinama neprekidno minira dijalog, vrši nasilje i ne želi rešenje, i Beograda koji taj dijalog održava u životu i ispunjava sve što je dogovoreno", rekao je Dačić.

(Beta, 07.16.2023)