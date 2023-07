Tropska vrućina i Peter Nikitin: Pogledajte kako je izgledao 11. protest „Srbija protiv nasilja“ (FOTO)

Večeras je u Beogradu održan jedanaesti po redu protest „Srbija protiv nasilja“, a tema večerašnjeg protesta je bilo pravosuđe pa se protestna šetnja u jednom trenutku zaustavila ispred Palate pravde.

Građani su se po velikoj letnjnoj vrućini oko 19 časova okupili ispred Narodne Skupštine odakle su krenuli u štenju koja je išla pored palate pravde do Mostarske petlje. Učesnici protesta su zatim blokirali deo auto-puta kod Mostarske petlje, i blokada je trajala do 22 časa. Večeras je na protestu bilo manje ljudi nego inače, što je i razumljivo s obzirom ne leto, godišnje odmore i veliku vrućinu. Pogledajte kako je sve to izgledalo u fotografijama.