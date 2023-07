Toplotni talas u Srbiji uskoro dostiže vrhunac, otkrivamo kada: Detaljna prognoza za sedmicu pred nama

U utorak za koji stepen niže temperature

Nastavlja se vreo toplotni talas. Širom Srbije ovog poslepodneva temperature se kreću od 35 do 38°C, a najvrelije je u Ćurpiji sa 39°C. Beograd meri 36-37°C, a tropski toplo je i na planinama do 1200 metara nadmorske visine, pa Zlatibor i Sjenica mere do 32°C. Najugodnije je na Kopaoniku sa 22°C. Vedro i vrelo očekuje se i do kraja dana i večeri, a temperatura do 21 h se neće spuštati ispod 30°C, u Beogradu ni do ponoći. Pred nama je još jedna topla, na severu