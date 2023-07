Putin: Pokušaji neprijatelja da probije rusku odbranu nisu bili uspešni

Ruski predsednik Vladimir Putin pozitivno je ocenio tok specijalne vojne operacije u Ukrajini, napominjući da se ruske trupe ponašaju herojski, a svi pokušaji neprijatelja da probije odbranu “nisu bili uspešni tokom cele ofanzive”.

To se navodi u video snimku koji je na svom Telegramu danas objavio novinar Pavel Zarubin. – Ocena je pozitivna. Naše trupe se ponašaju herojski. Neočekivano za neprijatelja, naša vojska u nekim oblastima i sama ide u ofanzivu, zauzima najpovoljnije pozicije, kao što su to visoke zgrade i tako dalje – rekao je Putin, prenela je RIA Novosti. On je ocenio da su svi pokušaji ukrajinskog neprijatelja uzaludni. – Neprijatelj nema uspeha – poručio je Putin. Na pitanje