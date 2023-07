OPASNO VREME ekstremni toplotni talas

Danas sunčano i do ekstremno toplo. Vetar će biti slab, dok će se dnevni maksimum kretati od +33 do +38 stepeni Celzijusa, piše Blic. Od utorak pa sve do petka ponovo pretežno sunčano, uz visoke temperature, a osveženje i delimičan pad temperature očekuje se tek za vikend. U Srbiji je do 19. jula na snazi upozorenje RHMZ-a na visoke temperature. U celoj Srbiji danas je na snazi crveni meteoalarm, koji označava vrlo opasno vreme. Prema prognozi RHMZ-a, u Srbiji će