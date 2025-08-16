Priča o hrabrosti: od provokacije do brenda

Postoje vremena koja se ne vraćaju, ali ostanu u tebi zauvek.

To su ona međuvremena, kad prošlost još nije popustila, a budućnost već kuca na vrata. Tad sam živela u zemlji u kojoj je čvrsta jednopartijska ruka popuštala stisak. Stare, zaslužne kadrove smenjivali su mladi, školovani ljudi. Putovalo se i na zapad i na istok, učilo se, upijalo novo, a staro još nije sasvim otišlo. Bilo je to vreme kada je čvrsta jednopartijska ruka počela da popušta. Zaslužne partizanske kadrove zamenjivali su mlađi i školovani ljudi, širili su