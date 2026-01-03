Dačić: Nikad nisam bio za vanredne izbore, da su izbori dobri bili bi i u crkvi

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Dačić: Nikad nisam bio za vanredne izbore, da su izbori dobri bili bi i u crkvi

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da „nikada nije bio za vanredne izbora, ne zato što ih se plaši, nego valjda treba da postoji red kada su“.

On je, za Radio televiziju Srbije (RTS), rekao i da nije razgovarao sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem i vrhom Srpske napredne stranke (SNS) koji će izbori biti i kako će se ići na njih, zajedno ili ne. „To je tema o kojoj treba da se razgovara i razgovaraće se. Mi smo spremni za izbore, ali oni (politički protivnici) te izbore opet neće priznati i opet će biti igre bez granica“, rekao je Dačić. Podsetio je i da je predsedniku Vučiću rekao „da su izbori
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Dačić: Nikada nisam bio za vanredne izbore, treba da postoji red

Dačić: Nikada nisam bio za vanredne izbore, treba da postoji red

In medija pre 46 minuta
Dačić protiv vanrednih izbora: Da su izbori dobri, bili bi i u Crkvi

Dačić protiv vanrednih izbora: Da su izbori dobri, bili bi i u Crkvi

Morava info pre 1 sat
Dačić: Uvek sam protiv vanrednih izbora, koalicija sa SNS nikad nije dovođena u pitanje

Dačić: Uvek sam protiv vanrednih izbora, koalicija sa SNS nikad nije dovođena u pitanje

Euronews pre 2 sata
"Da su izbori dobri, bili bi i u crkvi" Dačić: Uvek sam protiv, ali ne zato što se plašim

"Da su izbori dobri, bili bi i u crkvi" Dačić: Uvek sam protiv, ali ne zato što se plašim

Blic pre 3 sata
Dačić: Nikad nisam bio za vanredne izbore, da su izbori dobri bili bi i u crkvi

Dačić: Nikad nisam bio za vanredne izbore, da su izbori dobri bili bi i u crkvi

Beta pre 3 sata
Dačić: Nikad nisam bio za vanredne izbore, da su izbori dobri bili bi i u crkvi

Dačić: Nikad nisam bio za vanredne izbore, da su izbori dobri bili bi i u crkvi

Radio sto plus pre 3 sata
Dačić: „Nikad nisam bio za vanredne izbore, da su izbori dobri bili bi i u Crkvi“

Dačić: „Nikad nisam bio za vanredne izbore, da su izbori dobri bili bi i u Crkvi“

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSPSIvica DačićRTSVanredni izboriSrpska napredna strankaSNSIzbori

Politika, najnovije vesti »

Stav nedelje: Da li je Balkan igrač ili figura u tuđoj igri

Stav nedelje: Da li je Balkan igrač ili figura u tuđoj igri

Newsmax Balkans pre 26 minuta
Vučić o uvođenju vojnog roka: Osnažićemo našu zemlju i uticati na vaspitanje

Vučić o uvođenju vojnog roka: Osnažićemo našu zemlju i uticati na vaspitanje

Vesti online pre 1 sat
"Tako izgleda snaga i američko vođstvo" Vjosa Osmani u transu zbog hapšenja Madura u Venecueli: "Kosovo čvrsto stoji uz…

"Tako izgleda snaga i američko vođstvo" Vjosa Osmani u transu zbog hapšenja Madura u Venecueli: "Kosovo čvrsto stoji uz Trampa!"

Blic pre 1 sat
Počela isplata uvećanih penzija

Počela isplata uvećanih penzija

Nova pre 1 sat
Dačić: Nikada nisam bio za vanredne izbore, treba da postoji red

Dačić: Nikada nisam bio za vanredne izbore, treba da postoji red

In medija pre 46 minuta